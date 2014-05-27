Два футболісти української Прем'єр-ліги втратили шанси на поїздку на Чемпіонат світу

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Хорватії.

Таким чином, в попередньому складі залишилося чотири представники українського чемпіонату - Срна і Едуардо з донецького «Шахтаря», а також Віду і Вукоєвич з «Динамо».

На даний момент склад збірної Хорватії виглядає так: воротарі - Стіпе Плетікоса («Ростов», Росія), Даніель Субашич («Монако», Франція), Олівер Зеленіка («Локомотив", Росія); захисники - Даріо Срна («Шахтар», Україна), Ведран Чорлука («Локомотив», Росія), Деян Ловрен («Саутгемптон», Англія), Гордон Шильденфельд, Даніель Праньїч (обидва - «Панатінаїкос»Греція), Домагой Віда («Динамо» Київ, Україна), Шимі Врсалько («Дженоа», Італія), Ігор Бубнич («Удінезе», Італія); півзахисники - Лука Модрич («Реал», Іспанія), Іван Ракітіч («Севілья», Іспанія), Огнен Вукоєвич («Динамо» Київ, Україна), Іван Перішич («Вольфсбург», Німеччина), Матео Ковачич («Інтер», Італія), Мілан Бадель, («Гамбург», Німеччина), Марсело Брозович («Динамо» Загреб), Іван Мочинич («Рієка»), Маріо Пашалич («Хайдук»), Саммір («Хетафе», Іспанія); нападники - Маріо Манджукич («Баварія», Німеччина), Івіца Оліч («Вольфсбург»), Едуарду да Сілва («Шахтар», Україна), Нікіца Елавіча («Халл Сіті», Англія), Анте Ребич («Фіорентина», Італія), Дюже Чоп («Динамо» Загреб).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу-2014 пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.