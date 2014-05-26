Марина Заневська програла в першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Українка зуміла чинити гідний опір суперниці лише в кінцівці другої партії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Першу партію Заневська програла з розгромним рахунком 1:6, після чого також розгромно програвала у другому сеті - 1:5. Тим не менш, в кінцівці матчу Заневська зуміла виграти три гейми поспіль і скоротити розрив в очках до мінімуму. Але, зробити ще один брейк на подачі Бачинської їй не вдалось - 1:6, 4:6.

Зазначимо, що до цього Заневська виграла три матчі кваліфікаційного турніру, пробившись в основну сітку змагань.

Раніше боротьбу в турнірі в першому ж колі припинила ще одна українка Юлія Бейгельзімер. У свою чергу, Олександр Долгополов зумів виграти у стартовому матчі чоловічого одиночного розряду і продовжує турнірну боротьбу.

Таким чином, з 6 представників України, на даний момент у турнірній сітці залишаються четверо.