Збірна України з естафетного бігу виграла фінал Б на Чемпіонаті світу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики України.

У першому колі українці потрапили до найсильнішого забігу. Фаворити – збірні США і Багамських островів – припустилися помилок, але до виходу в основний фінал нашим хлопцям все ж забракло кілька десятих секунди. Натомість у фіналі Б вони не просто перемогли, а ще й повторили національний рекорд. До цього за 38,53 с українські чоловічі естафетні команди долали дистанцію 4х100 метрів двічі – на Кубку Європи-1996 у Мадриді і на чемпіонаті Європи-2002 у Мюнхені.

Основний фінал з естафетного бігу 4х100 метрів виграла збірна Ямайки (37,77 с). А найкращою командою за підсумками всього чемпіонату стала збірна США.

Чемпіонат світу з естафетного бігу відбувся 24-25 травня в Нассау (Багамські острови).