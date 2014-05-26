Конкурент Львова відмовився від боротьби за право проведення Олімпіади-2022

Мер історичної столиці Польщі Яцек Майхровський заявив сьогодні, що Краків знімає свою кандидатуру з боротьби за право організації Ігор, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Сьогодні ми починаємо переговори з Міжнародним олімпійським комітетом про процедуру виходу з цього проекту", - сказав мер.

У голосуванні, об'єднаному з виборами до Європейського парламенту, в неділю взяли участь 35,96 відсотків населення міста. 69,72 відсотків з тих, хто проголосував виступили проти організації на території Кракова зимових Ігор.

“Краків завершує свої старання по організації зимових Олімпійських ігор у 2022 році з-за низького рівня підтримки місцевими жителями цієї ідеї, - зазначив Майхровський. - Мені шкода, що підсумки референдуму перекреслюють шанси Кракова і Малопольського воєводства на реалізацію цього важливого для розвитку всього регіону проекту".

Таким чином, у списку Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залишилося чотири кандидата на проведення змагань - Пекін (Китай), Осло (Норвегія), Алма-Ата (Казахстан) і Львів (Україна).

Як повідомляв УНІАН, вибори столиці Олімпіади-2022 відбудуться на сесії МОК у малайзійському Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.