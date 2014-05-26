Українські триатлоністи завоювали п’ять з шести нагород на етапі Кубка Європи

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Юлія Єлістратова стала переможницею жіночих змагань у спринтерській гонці. Ще одна наша співвітчизниця Олександра Степаненко завоювала на цій дистанції «бронзу».

У змаганнях серед чоловіків всі три місця на п'єдесталі пошани посіли українці. Найкращий результат показав Єгор Мартиненко, на другій сходинці розташувався Сергій Кохан, а замкнув трійку лідерів Данило Сапунов.

Етап Кубку Європи з триатлону в дисципліні "спринт" відбувся у Дніпропетровську 24-25 травня.