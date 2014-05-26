Українські триатлоністи завоювали п’ять з шести нагород на етапі Кубка Європи
12:26, 26 травня 2014Спорт
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На першому домашньому в історії українського спорту етапі Кубка Європи з триатлону - у Дніпропетровську, українські спортсмени здобули п’ять з шести нагород змагань.
Юлія Єлістратова виграла етап Кубку Європи в Дніппропетровську / noc-ukr.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Юлія Єлістратова стала переможницею жіночих змагань у спринтерській гонці. Ще одна наша співвітчизниця Олександра Степаненко завоювала на цій дистанції «бронзу».
У змаганнях серед чоловіків всі три місця на п'єдесталі пошани посіли українці. Найкращий результат показав Єгор Мартиненко, на другій сходинці розташувався Сергій Кохан, а замкнув трійку лідерів Данило Сапунов.
Етап Кубку Європи з триатлону в дисципліні "спринт" відбувся у Дніпропетровську 24-25 травня.
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