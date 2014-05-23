Юлія Бейгельзімер вийшла в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У вирішальному матчі українка грала з Джоанн Контой з Великобританії і виграла досить складний матч. У перших двох сетах йшла вперта боротьба. Конта виграла першу партію в додатковому геймі - тай-брейку - 7:6, а в другій партії суперниці вклалися в основні 12 геймів - 7:5 на користь українки. Мабуть, поразка у другому сеті сильно подіяла на англійку, яка в третій партії не зуміла скласти конкуренції Бейгельзімер і була розгромлена - 6:0.

Раніше у кваліфікаційних змаганнях три перемоги поспіль здобула Марина Заневська, яка також буде виступати в основному турнірі.

Як повідомляв УНІАН, зазделегідь в основну сітку турніру, завдяки високому рейтингу потрапили Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Еліна Світоліна і Надія Кіченок.

Основний турнір Відкритого чемпіонату Франції - другого змагання року з серії "Великого шолома" - пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.