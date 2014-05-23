Українські тенісисти дізналися суперників по першому колу Відкритого чемпіонату Франції

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Завдяки високому рейтингу відразу в основу, минаючи кваліфікаційний турнір, потрапили по два представника в чоловічому і жіночому турнірах - Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Еліна Світоліна і Надія Кіченок.

Найкращий тенісист України Долгополов, посіяний організаторами під 20-м номером, на старті зустрінеться з Альбертом Рамосом з Іспанії. Стаховський за місце у другому колі посперечається з Денисом Істоміним з Узбекистану.

Якщо Долгополов у своєму матчі є безперечним фаворитом, то в другій парі шанси суперників приблизно рівні.

Світоліна у своєму стартовому поєдинку зіграє з Петрою Мартич з Хорватії, а Кіченок починає турнір матчем з Мариною Еракович з Нової Зеландії.

Тут прогнози такі ж як і у чоловіків. Явний фаворит Світоліна і приблизно рівні шанси у Кіченок і Еракович.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікаційному турнірі Відкритого чемпіонату Франції продовжують боротьбу 6 українських спортсменок в жіночому одиночному розряді.

Основний турнір Відкритого чемпіонату Франції - другого змагання року з серії "Великого шолома" - пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.