Дві українки вийшли у друге коло кваліфікації тенісного Відкритого чемпіонату Франції

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Першою на корт паризького тенісного клубу "Ролан Гаррос" сьогодні вийшла Васильєва, яка зустрічалася з Христиною Плисковою з Чехії. Суперниця стоїть значно вище українки в рейтингу, і в кваліфікаційному турнірі отримала від організаторів 12-й номер посіву, в той час як українка не була сіяною. Тим не менш, українка здобула впевнену перемогу у двох сетах - 7:5, 6:3.

У свою чергу, також несіяна Леся Цуренко грала проти досвідченої і іменитої Софії Арвідсон з Швеції, посіяної під 24-м номером. Свій клас шведка показала лише в першому сеті, після чого ініціативу перехопила українка- 2:6, 6:0, 6:4.

Свій матч першого кола провела Людмила Кіченок, який став для спортсменки, одночасно, і останнім на турнірі. Гру проти Аранти Рус з Нідерландів українка програла у впертій боротьбі з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.

Таким чином, із семи українок, які вже стартували на турнірі в Парижі, п'ятеро продовжують боротьбу. Раніше у друге коло змагань вийшли Марина Заневська, Юлія Бейгельзімер і Ольга Савчук. Восьма учасниця від України - Катерина Козлова - свій матч першого кола кваліфікації проведе пізніше.

Як повідомляв УНІАН, основний турнір Відкритого чемпіонату Франції - другого змагання року з серії "Великого шолома" - пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.