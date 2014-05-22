Оприлюднено склад молодіжної збірної України з футболу на матчі Євро-2015

22 травня команда розпочинає підготовку до трьох матчів відбіркового циклу, якій їй належить провести у травні-червні 2014 року, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Для підготовки до цих матчів тренер викликав 25 футболістів. На жаль, допомогти команді не зможуть травмовані Дмитро Рижук та Микита Шевченко. Загалом, найбільше представництво в збірній має київське «Динамо», яке делегувало до «молодіжки» відразу 5-х футболістів, по 4 представники мають луганська «Зоря» та маріупольський «Іллічівець»

Склад молодіжної збірної України виглядає таким чином: воротарі - Артур Денчук («Суми», Суми), Максим Коваль («Динамо» Київ), Олександр Ткаченко («Ворскла» Полтава); захисники - Сергій Мякушко, Антон Братков (обидва - «Динамо» Київ), Олександр Насонов («Металург» Донецьк), Іван Ордець («Іллічівець» Маріуполь), Володимир Костевич («Карпати» Львів), Євген Неплях (ФК «Севастополь»), Віталій Приндета («Волинь» Луцьк), Максим Малишев («Зоря» Луганськ); півзахисники - Руслан Бабенко («Дніпро» Дніпропетровськ), Віталій Буяльский («Говерла», Ужгород), Андрій Цуріков, Владислав Калітвінцев (усі - «Динамо» Київ), Олександр Нойок («Металіст» Харків), Сергій Болбат («Металург» Донецьк), Олександр Караваєв (ФК «Севастополь»), Руслан Малиновський («Зоря» Луганськ), Редван Мемешев («Волинь» Луцьк), В’ячеслав Чурко («Іллічівець» Маріуполь); нападники - Пилип Будківський («Зоря» Луганськ), Андрій Тотовицький, Владислав Кулач (обидва - «Іллічівець» Маріуполь), Дмитро Юсов («Металург» Запоріжжя).

Команда проведе гостьові матчі проти Хорватії та Ліхтенштейну, що пройдуть 28-го травня та 4-го червня, а також домашню гру проти команди Латвії (8 червня).