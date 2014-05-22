Визначилися суперники збірної України на Чемпіонаті світу з хокею-2015

Про це повідомляється в офіційному релізі Міжнародної федерації хокею.

З елітного дивізіону в 1А опускаються команди, що посіли останнє місце у груповому турнірі в обох групах - Італія і Казахстан. Крім того, в 1А за підсумками ЧС-2014 залишилися команди Угорщини, України та Японії, які зайняли відповідно 3-5 місця, а команду, що зайняла останнє 6-е місце - збірну Південної Кореї, замінив переможець турніру у Дивізіоні 1В команда Польщі.

Що стосується елітного дивізіону, то сьогодні ввечері відбудуться матчі 1/4 фіналу, в яких зійдуться Росія - Франція, Білорусь - Швеція, США - Чехія і Канада - Фінляндія.

Фаворитом турніру вважається збірна Росії, яка стала єдиною, хто без втрат пройшов груповий етап. Команда виграла всі 7 матчів в основний час і набрала максимальну кількість очок - 21.

Чемпіонат світу в Мінську завершиться 25 травня.