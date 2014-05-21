Дві українські тенісистки вийшли у друге коло кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Заневська в першому колі грала з суперницею з Латвії Діаною Марцинкевич і за 58 хвилин не дала суперниці виграти жодного гейму, розгромивши її всуху - 6:0, 6:0. Українка зробила два ейси, не допустила жодної подвійної помилки і набрала за матч 60 очок. Суперниця, протягом матчу, виграла майже в два рази менше очок - 31.

У свою чергу, Бейгельзімер провела на корті лише 8 хвилин у протистоянні з Ан-Софі Местач з Бельгії, після чого суперниця припинила боротьбу пославшись на травму.

Також сьогодні провела свій перший матч на турнірі Олена Бондаренко, але ця гра стала для неї одночасно і останньою. Українка програла Інді де Вроом з Голландії з рахунком 2:6, 2:6.

Всього в жіночому кваліфікаційному турнірі беруть участь 8 представників України. Інша 5 спортсменок свої матчі проведуть пізніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше в чоловічому одиночному турнірі з боротьби в кваліфікаційних змаганнях вибув Сергій Бубка. Інший українець Ілля Марченко свій матч проти австралійця Джеймса Дакуорта проведе пізніше.

Основний турнір Відкритого чемпіонату Франції з тенісу пройде в Парижі з 25 травня по 8 червня.