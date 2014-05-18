Коломойський: ця перемога "Дніпра" - зі сльозами на очах

"Насамперед, хочу привітати команду, тренера з цими довгоочікуваними медалями. Дуже шкода, що вони не вищого ґатунку. Команда билася, щоб завоювати вищі медалі, але й срібні медалі - це дуже велике досягнення. Але це щастя затьмарене подіями в країні. Тобто це перемога зі сльозами на очах.

Але я хочу сказати спасибі всім футболістам, що вони весь сезон билися в кожному матчі. І спасибі всім уболівальникам. Ця перемога і ці медалі, це свято - для всіх дніпропетровців.

Хуанде Рамос? Я вважаю, що Рамос дуже високопрофесійний тренер і домігся великого результату. Щодо його подальшої долі, у нас завтра з ним зустріч, і ми розставимо всі крапки над "і".

Слава Україні!"- сказав Коломойський, якого цитує ТСН.

Нагадаємо, "Дніпро" переміг донецький "Металург" з рахунком 3:1 і посів друге місце в чемпіонаті України.