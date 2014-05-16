"Барселона" домовилася з Мессі про продовження контракту

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розкриваються, а новий контракт буде підписаний протягом декількох днів.

У свою чергу, іспанські ЗМІ повідомляють, що за новим договором кращий бомбардир каталонців буде отримувати 20 мільйонів євро на рік без урахування преміальних.