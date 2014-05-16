"Барселона" домовилася з Мессі про продовження контракту
14:42, 16 травня 2014Спорт
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Один із найсильніших футбольних клубів світу - іспанська "Барселона" - домовився з аргентинським нападаючим Ліонелем Мессі про продовження контракту.
Мессі / fcbarcelona.com
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі угоди не розкриваються, а новий контракт буде підписаний протягом декількох днів.
У свою чергу, іспанські ЗМІ повідомляють, що за новим договором кращий бомбардир каталонців буде отримувати 20 мільйонів євро на рік без урахування преміальних.
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