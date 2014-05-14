Матчі останніх турів української футбольної першості у всіх лігах відбудуться за присутності глядачів - ФФУ

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, у повідомленні йдеться: "У середу, 14 травня, Виконком Федерації футболу України прийняв важливе рішення щодо проведення фінального матчу розіграшу Кубка України сезону 2013/2014 років. Згідно з рішенням членів Виконкому ФФУ, фінал Кубку України між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем», який буде зіграно 15 травня у Полтаві на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського (початок матчу − 20:00), пройде за присутності глядачів. Крім того, Виконком ФФУ прийняв рішення дозволити вболівальникам відвідати матчі, які залишилося зіграти командам Прем’єр-ліги, Першої та Другої ліг наприкінці сезону 2013/2014 років".

Як повідомляв УНІАН, раніше за рекомендацією МВС було прийнято рішення про те, що фінал Кубку України та матчі останніх турів футбольної першості у трьох лігах пройдуть без глядачів. Зокрема, без присутності глядачів відбулися матчі 29-го туру Прем'єр-ліги.

Ігри 30-го туру ПЛ відбудуться 18 травня.