Українець Бурсак буде готуватися до титульного бою WBC у Карпатах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі промоутерської компанії братів Кличків К2, яку представляє українець.

Зокрема, Бурсак зазначив: "Ми підписали контракт на бій з Марреєм місяць тому і я почав підготовку в той же день. Зараз я вирушаю в Карпати, де пройду фізпідготовку. Потім повернуся до Києва для спарингів. 21 червня я буду в найкращій формі. У Маррея не буде шансів у двобої зі мною. Зараз Маррей, потім бій за титул чемпіона світу".

Перемога в цьому поєдинку важлива для обох боксерів, так як на кону значущий проміжний титул: після декількох успішних захистів його власникові, як правило, надається право оскаржити звання офіційного претендента на пояс повноправного Чемпіона світу за версією WBC. Втім, є чимала ймовірність, що переможець бою Бурсак - Маррей битиметься за титул WBC вже восени, - без будь-яких проміжних захистів.

Варто відзначити, що Маррей раніше вже володів титулом - тимчасового Чемпіона світу WBA.

Поєдинок Бурсак - Маррей відбудеться 21 червня в Монте-Карло (Монако).