Наступним суперником Володимира Кличка стане болгарин Кубрат Пулєв

Міжнародна боксерська федерація (IBF) прийняла рішення про те, що чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко в своєму наступному бою обов'язково повинен зустрітися з офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

Про це повідомляє boxingnews.com.ua. Свої останні поєдинки Володимир Кличко і Кубрат Пулєв провели в квітні - Володимир Кличко нокаутував у п'ятому раунді австралійця Алекса Леапаї, а Кубрат Пулєв переміг технічним нокаутом в третьому раунді хорвата Івіцу Перковича. Бій Кличко - Пулєв імовірно відбудеться у вересні в Німеччині.

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