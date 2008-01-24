Повернення Шеви затягується

Наставник лондонського "Челсі" Аврам Грант перед матчем його підопічних на Кубку Ліги розповів журналістам, що відновлення Андрія Шевченка затягується. Нагадаємо, після гри "аристократів" проти "Астон Вілли" 26 грудня український форвард не з`являвся на полі.

Про серйозність травми Грант нічого не знає, за словами наставника, цього не знає і сам Шевченко. Також тренер сказав, що чекає повернення футболіста: "Знадобиться більше часу, ніж ми думали, так що доведеться почекати. Перед пошкодженням він грав дуже добре, всі в черговий раз переконалися у його кваліфікації і здатності забивати голи. Шевченко дуже талановитий гравець, і я чекаю його повернення", - сказав Грант.

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