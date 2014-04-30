Шестеро українців виступлять на етапі Кубка світу з сучасного п’ятиборства
14:30, 30 квітня 2014Спорт
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В угорському містечку Кечкемет розпочинаються змагання у рамках четвертого етапу Кубка світу з сучасного п’ятиборства, де збірну України представлять 6 спортсменів.
Виктория Терещук / sovsport.ru
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
У складі команди присутні: жінки - Терещук Вікторія, Хохлова Ірина; чоловіки - Наконечний Руслан, Кірпулянський Дмитро, Тимощенко Павло, Павлюк Денис.
Зматання в Угорщині триватимуть до 4 травня.
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