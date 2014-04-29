"Реал" розгромив "Баварію" у півфіналі Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" розгромив мюнхенську "Баварію" у повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся на полі німецької команди - 4:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, "Реал" впевнено переграв господарів поля в першому таймі.

До початку гри явним фаворитом матчу вважалася "Баварія", яка провела дуже яскравий сезон у національному чемпіонаті Бундесліги, так і в Лізі чемпіонів до півфіналу особливих проблем не відчувала. Що стосується "Реала", то іспанська команда йде лише на третьому місці в національній Примері, маючи досить маленькі шанси на чемпіонство.

У першому матчі цих команд у півфіналі ЛЧ в Мадриді "Реал" виграв з рахунком 1:0. Гра-відповідь, в якій "Баварія" повинна була тиснути суперника і домагатися підсумкової переваги, перетворилася в сенсаційний розгром німецької команди.

На 16-й хвилині Серхіо Рамос відкрив рахунок на 20-й він же зробив дубль, а на 34-й Кріштіану Роналду довів рахунок до великого - 0:3.

У другому таймі мадридці явно зменшили темп, вважаючи за краще утримувати здобуту перевагу. А на 90-й хвилині красивий удар зі штрафного вдався Роналду, який також зробив дубль - 0:4. У свою чергу, баварці навіть не зуміли забити хоча б гол престижу.

Таким чином, "Реал" вийшов у фінал Ліги чемпіонів, обігравши суперника за сумою двох матчів з рахунком 5:0. Суперник "Реала" по фіналу визначиться у середу, за підсумками матчу в парі "Челсі" (Лондон) - "Атлетіко" (Мадрид). У першій грі в цьому протистоянні була зафіксована нічия - 0:0.