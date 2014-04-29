Чемпіонка світу з шахів Лагно найближчим часом прийме громадянство Росії

Про це заявив головний тренер збірних команд Росії Сергій Яновський, повідомляє офіційний сайт Російської шахової федерації.

Зокрема, на питання про те, що ходять чутки про притягнення до складу команди спортсменки зі світової еліти, що входить у Тор-10 рейтингу, Яновський зазначив: "Так, такі переговори ведуться, і якщо всі формальності будуть вчасно вирішені, то вона виступить за російську команду вже на Олімпіаді в Тромсе (Норвегія). Мова йде про Катерину Лагно. До речі, в її шаховому становленні величезну роль зіграла робота саме з російськими тренерами, зокрема, з нею багато років співпрацював гросмейстер Руслан Щербаков, який зараз очолює великий шаховий центр в місті Сатка на Уралі".

25 квітня Лагно стала чемпіонкою світу з швидких шахів на турнірі, який проводився в російському Ханти-Мансійську. Також спортсменка двічі вигравала особистий чемпіонат Європи, а в складі збірної України командну першість світу-2013 і Олімпіаду-2006. На даний момент у світовому рейтингу Лагно займає 7-е місце з показником 2543 пункти.