Матч Кубка Девіса вперше пройде в київському Палаці спорту

Повідомлення про цю арені вже направлено до Міжнародної тенісної федерації (ITF), повідомляє спеціалізований портал Тенісний клуб.

Раніше збірна України в рамках турніру 1 групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса обіграла команду Швеції і отримала право зіграти в плей-офф Світової групи, компанії 16 найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують престижний трофей.

Матч відбудеться в період з 12 по 14 вересня 2014 року.

Україна бере участь в розиграші Кубка Девіса вже 22 роки. За цей час збірна провела 53 матчі, 23 з яких проходили вдома. На території України матчі проходили у 8 різних містах: Києві, Одесі, Новій Каховці, Донецьку, Черкасах, Дніпропетровську, Харкові та Кременчуці. Задіяні були численні арени, але досі ще ні разу українська національна команда не виступала на головному критому майданчику столиці. Втім, і такого матчу, як цей, в Україні ще не було. Команда вперше зіграє вдома в рамках Світової групи Кубка Девіса, нехай поки що тільки на стадії плей-офф. У разі перемоги, в сезоні-2015 збірна України дебютує в елітному тенісному дивізіоні.