Алессандро Неста не зіграє в матчі з Україною

Італійський захисник Алессандро Неста не зможе зіграти в чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з футболу проти збірної України, який відбудеться 30 червня в Гамбурзі. Неста дотепер не оправився від травми паху, яку одержав в матчі групового етапу ЧС-2006 проти збірної Чехії (2:0), передає Reuters.

Через цю травму він пропустив матч 1/8 фіналу з Австралією (1:0). "Я ще раз сходив в клініку в Дуйсбурзы. Невеликі проблеми залишаються, але відновлення проходить швидко. Я не зіграю у п`ятницю, але я упевнений, як і лікарі, що буду готовий до півфіналу, якщо ми в нього вийдемо", - відзначив захисник.

Нагадаємо, що матч пропустить ще один центральний захисник італійців Мазко Матерацци, який був видалений в поєдинку з Австралією. Швидше за все, місце в центрі оборони збірної Італії поряд з капітаном команди Фабіо Каннаваро займе захисник Андреа Барцальі.

Лента.ру