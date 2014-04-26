Усик нокаутував німця Нсафоа
22:58, 26 квітня 2014Спорт
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Український боксер Олександр Усик провів третій бій у професійній кар'єрі, в якому нокаутував німця ганського походження Бена Нсафоа.
Олександр Усик / К2
Як повідомляє кореспондент УНІАН, бій закінчився вже в третьому раунді.
Українець спочатку мав перевагу над суперником, лише в першому раунді зберігаючи спокійний і розмірений темп бою. Вже у другому раунді він активно пішов в атаку, нарощуючи перевагу, а в третьому, за 1 хвилину 20 секунд до гонгу зумів нокаутувати опонента.
Таким чином, Усик здобув третю перемогу в кар'єрі в трьох боях.
Як повідомляв УНІАН, цей бій проходив в рамках андеркарту (розігрівочних боїв) перед головним боєм вечора професійного боксу у німецькому Оберхаузені, де Володимир Кличко битиметься з австралійцем Алексом Леапаї.
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