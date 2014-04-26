Україна відмовилася від проведення матчів Євро-2020

Про це повідомляється в офіційному релізі УЄФА.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, прийнятому в січні 2013 року, матчі фінальної стадії ЄВРО-2020 пройдуть у 13 містах по всій Європі. Матчі розбиті на 13 пакетів: 12 стандартних, включають в себе три зустрічі групового етапу, і одну зустріч плей-офф (1/8 або 1/4 фіналу), а також один пакет, куди входять обидва півфінали і фінал.

До першого крайнього терміну - 12 вересня 2013 року - інтерес до проведення ігор фінального турніру висловили 32 національні асоціації, в тому числі і представники України, що мали намір провести матчі змагань у Києві та Донецьку.

Заявочні досьє на стандартні пакети матчів в зазначений термін - до 25 травня - подали 19 асоціацій: Азербайджан (Баку), Англія (Лондон), Білорусь (Мінськ), Бельгія (Брюссель), Болгарія (Софія), Македонія (Скоп'є), Угорщина (Будапешт), Німеччина (Мюнхен), Данія (Копенгаген), Ізраїль (Єрусалим), Ірландія (Дублін), Іспанія (Більбао), Італія (Рим), Нідерланди (Амстердам), Росія (Санкт-Петербург), Румунія (Бухарест), Уельс (Кардіфф), Швеція (Стокгольм) і Шотландія (Глазго). Заявочні досьє на півфінальний і фінальний пакет матчів подали Англія (Лондон) і Німеччина (Мюнхен).

"Ми дуже раді, що отримали стільки заявок на проведення ЄВРО-2020, - прокоментував Президент УЄФА Мішель Платіні. - Ювілейний розіграш чемпіонату, якому виповниться 60 років, буде особливим. Вперше матчі пройдуть у багатьох країнах Європи. Розподіливши ЄВРО по всьому континенту, ми дозволимо більшій кількості уболівальників з більшого числа країн розділити радість від проведення цього чарівного турніру, - сказав він. - Національні асоціації теж залишаться у виграші від цього формату, оскільки багато з них зможуть доторкнутися до елітного чемпіонату і отримають можливість ще більше стимулювати розвиток футболу в своїх країнах".

Адміністрація УЄФА вивчить заявочні досьє і в письмовому вигляді підготує оціночні звіти для передачі Виконавчому комітету УЄФА. Остаточне рішення за призначенням 13 організаторів ЄВРО-2020 виконком УЄФА прийме 19 вересня в Женеві.