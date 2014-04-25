Леапаї перевершив Кличка на зважуванні перед боєм
17:18, 25 квітня 2014Спорт
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В Оберхаузені (Німеччина) відбулася церемонія зважування перед боєм Володимира Кличка і Алекса Леапаї.
Кличко і Леапаї / facebook.com/VitaliWladimirKlitschko
Про це повідомляє офіційний Twitter братів Кличків.
Боксери показали приблизно однакову вагу, але австралієць виявився трохи важчим. Ваги показали 112,5 кг, у той час як Володимир Кличко виявився всього 300 грам легше - 112,2 кг.
Зазначимо, що перед минулим боєм проти росіянина Олександра Повєткіна вага українця була 109,6 кг.
Як повідомляв УНІАН, титульний бій Володимир Кличко - Алекс Леапаї відбудеться 26 квітня в Оберхаузені.
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