Леапаї перевершив Кличка на зважуванні перед боєм

Про це повідомляє офіційний Twitter братів Кличків.

Боксери показали приблизно однакову вагу, але австралієць виявився трохи важчим. Ваги показали 112,5 кг, у той час як Володимир Кличко виявився всього 300 грам легше - 112,2 кг.

Зазначимо, що перед минулим боєм проти росіянина Олександра Повєткіна вага українця була 109,6 кг.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Володимир Кличко - Алекс Леапаї відбудеться 26 квітня в Оберхаузені.