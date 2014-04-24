"Дніпро" обіграв "Говерлу" у матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч проходив за переваги гостей, але щільна оборона ужгородців була прорвана лише одного разу.

У першому таймі гра йшла в повільному темпі, без особливих моментів з боку обох команд. А після перерви команди почали діяти активніше. Спочатку активність призводила до грубої гри і численним картками і переможний гол дніпропетровці забили вже перебуваючи в меншості після вилучення Сергія Кравченка на 60-й хвилині. Точним ударом через 4 хвилини відзначився Євген Коноплянка.

У ігровий час що залишився "Дніпро" контролював хід матчу і незважаючи на меншість на полі зумів довести його до перемоги. Більш того, вже на 4-й хвилині доданого арбітром часу Джуліано зумів подвоїти перевагу дніпропетровців.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні полтавська "Ворскла" виграла у Маріуполі в "Іллічівця" - 2:1. Напередодні, в рамках 20-го туру УПЛ, відбулися ще три матчі, в яких "Севастополь" розгромив "Металург" (Запоріжжя) - 5:0, луганська "Зоря" і львівські "Карпати" зіграли внічию - 2:2, а донецький "Шахтар" з великими проблемами обіграв сімферопольську "Таврію" - 2:1.

Два матчі туру відбудуться сьогодні ввечері. Зокрема, в них зіграють ще три команди групи лідерів - київське "Динамо", одеський "Чорноморець" і харківський "Металіст".