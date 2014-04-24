Team Ukraine racing with Ferrari в наступному сезоні планує дебютувати у чемпіонаті світу

Про це він повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Зокрема, розповідаючи про перспективи команди в майбутньому, Циплаков зазначив: "Команда ні на крок не відступила від своїх планів. Нагадаю, що ми дебютували в 2012-му в серії Ferrari Challenger і це була своєрідна обкатка для команди. До речі, незважаючи на дебют вже в тому році ми показали дуже гідний результат, увійшовши до п'ятірки кращих. Потім у нас був виступ у GT-3, де ми виграли в абсолюті. І це лише на другий рік існування команди. Нарешті, в цьому році у нас серія Ле-Ман ELMS, яка є останньою сходинкою перед чемпіонатом світу. Тут жорсткі, чіткі правила, ніяких послаблень. І вже в цих умовах ми виграли на першому ж етапі в своєму класі GTC, зробивши сенсацію. Тому, зараз плануємо дебют у чемпіонаті світу вже в 2015-му році в класі GT-2. Там GT-3 просто немає за регламентом".

Про першу гонку нинішнього сезону розповів пілот Сергій Чуканов: "Для мене це була перша повноцінна гонка на витривалість, що тривала 4 години. Раніше я брав участь у заїздах тривалістю не більше 45 хвилин. Звичайно, тут все не так, своя специфіка, командна боротьба. Тим не менше, відразу ж вдалося виграти. Цьому я дуже сильно радий - і за себе, і за команду. До того ж, ми як дебютанти всіх дуже здивували своєю перемогою. І це приємно подвійно".

У свою чергу його партнер по команді Андрій Круглик зазначив: "Одним з головних запорук успіху вважаю командний дух. У нас дуже патріотичний колектив, машина пофарбована в жовто-блакитні кольори. Так, один з наших пілотів - Алессандро П'єр Гвіді - італієць за національністю. Але ми не бачимо в цьому ніяких проблем. Для нас він Сашко, він вже влився в колектив. У всякому разі, він чудово реагує на своє українське ім'я, також як на Алессандро. Думаю, у цей важкий для країни і для всіх нас час головне зберігати переможний дух і об'єднаються. І тоді все вийде".

Перший етап Ле-Ман ELMS сезону-2014 відбувся в минулі вихідні в британському Сільверстоуні. Українська команда у складі Алессандро П'єр Гвіді, Андрій Круглик і Сергій Чуканов показала відмінний результат, залишивши позаду не тільки всіх "однокласників", але і деякі команди, які виступають у класі LMGTE. В одному колі з Team Ukraine racing with Ferrari гонку закінчили лише дві команди-суперниці по класу GTC, тоді як фінішувавший 4-м екіпаж поступився одне коло, а починаючи з 5-го - два і більше. Сумарно українська Ferrari в своєму класі лідирувала 66 кіл зі 109 пройдених, що в 5 разів більше, ніж хто-небудь інший з GTC.