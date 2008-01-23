«Тоттенхем» розгромив «Арсенал» 5:1

Прекрасна гра "Тоттенхема" забезпечила команді вихід у фінал Кубка Ліги, оскільки в матчі у відповідь півфіналу "шпори" розгромили "Арсенал" з рахунком 5:1.

Господарі почали з місця в кар`єр, і вже на 3-ій хвилині рахунок був відкритий зусиллями Жермена Дженаса, після гола якого рахунок за сумою двох зустрічей став 2:1 на користь "Тоттенхема".

На 27-ій хвилині Ніколас Бендтнер зрізав м`яч у власні ворота, а через три хвилини після відновлення зустрічі Роббі Кін ударом з 18 метрів зробив рахунок нищівним.

Ще через 12 хвилин ворота "канонірів" вразив Аарон Леннон, а на 90-ій хвилині остаточну межу розгрому підвів Стід Мальбранк. Єдине, чого добилися гості - це гол престижу, забитий на 70-ій хвилині Еммануэлем Адебайором, який вийшов на заміну .

Сьогодні за другу путівку у фінал битимуться "Челсі" і "Евертон".

Англія. Кубок Ліги.

1/2 фіналу

"Тоттенхем" - "Арсенал" 5:1 (перший матч 1:1)

Голи: Дженас 3, Бендтнер 27 (автогол), Кін 48, Леннон 60, Мальбранк 90 - Адебайор 70

"Тоттенхем": Черни, Шимбонда, Кінг, Лі, Леннон (Хаддлстоун, 74), Дженас, Тайніо, Мальбранк, Кін (Боатенг, 64), Бербатов (Дефо, 64).

"Арсенал": Фабіанскі, Санья, Джастін Хойт, Галлас, Траоре (Едуардо, 65), Глєб, Денілсон (Фабрегас, 18), Сілва, Діабі, Волкотт (Адебайор, 65), Бендтнер.

За матеріалами сайту ФК "Челсі"