«Тоттенхем» розгромив «Арсенал» 5:1

08:48, 23 січня 2008
Спорт
815

За другу путівку у фінал битимуться Челсі і Евертон

Прекрасна гра "Тоттенхема" забезпечила команді вихід у фінал Кубка Ліги, оскільки в матчі у відповідь півфіналу "шпори" розгромили "Арсенал" з рахунком 5:1.

Господарі почали з місця в кар`єр, і вже на 3-ій хвилині рахунок був відкритий зусиллями Жермена Дженаса, після гола якого рахунок за сумою двох зустрічей став 2:1 на користь "Тоттенхема".

На 27-ій хвилині Ніколас Бендтнер зрізав м`яч у власні ворота, а через три хвилини після відновлення зустрічі Роббі Кін ударом з 18 метрів зробив рахунок нищівним.

Ще через 12 хвилин ворота "канонірів" вразив Аарон Леннон, а на 90-ій хвилині остаточну межу розгрому підвів Стід Мальбранк. Єдине, чого добилися гості - це гол престижу, забитий на 70-ій хвилині Еммануэлем Адебайором, який вийшов на заміну .

Сьогодні за другу путівку у фінал битимуться "Челсі" і "Евертон".

Англія. Кубок Ліги.

1/2 фіналу

"Тоттенхем" - "Арсенал" 5:1 (перший матч 1:1)

Голи: Дженас 3, Бендтнер 27 (автогол), Кін 48, Леннон 60, Мальбранк 90 - Адебайор 70

"Тоттенхем": Черни, Шимбонда, Кінг, Лі, Леннон (Хаддлстоун, 74), Дженас, Тайніо, Мальбранк, Кін (Боатенг, 64), Бербатов (Дефо, 64).

"Арсенал": Фабіанскі, Санья, Джастін Хойт, Галлас, Траоре (Едуардо, 65), Глєб, Денілсон (Фабрегас, 18), Сілва, Діабі, Волкотт (Адебайор, 65), Бендтнер.

За матеріалами сайту ФК "Челсі"

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter