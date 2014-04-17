«Металіст» знову не зміг виграти у Прем'єр-лізі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця гра стала 8-ю у серії з 9-ти матчів, в яких харків'яни не можуть здобути перемогу.

Гра проти середняка Прем'єр-ліги проходила з невеликою перевагою господарів поля. І вони навіть зуміли вийти вперед, коли гол на 61-й хвилині забив Едмар. Але, рівно за 10 хвилин Даніло Де Олівейра забив м'яч у відповідь - 1:1. У час, що залишився моменти мали обидві команди, але рахунок так і не змінився.

Таким чином, «Металіст» ще на два бали збільшив своє відставання від дуету лідерів. За підсумками 19-го туру у дніпропетровського «Дніпра» і донецького «Шахтаря» по 50 балів, київського «Динамо» - 43, «Металіста» - 38, одеського «Чорноморця» - 36.

Наступний тур УПЛ відбудеться 19-20 квітня.