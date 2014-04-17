Суркіс пояснив, чому в "Динамо" не буде іноземного тренера

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому не розглядає варіант з запрошенням іноземного фахівця на тренерську посаду.

В ексклюзивному інтерв’ю "Проспорту" він, зокрема, зауважив: "Ну зустрінуся я з якимось іноземним тренером? Що я йому скажу про чемпіонат? Про ситуацію з нашими легіонерами. А чи не захочуть вони завтра роз'їхатися? У потенційного іноземного тренера буде багато питань, на які я наразі не в змозі дати йому відповіді".

Ігор Михайлович зазначив, що дуже переживає за команду, за результат. "Ви ж прекрасно розумієте, що я розраховував зовсім на інший результат, запрошуючи Блохіна і роблячи ставку на минулорічну трансферну кампанію. Безпрецедентну кампанію, зауважу, в історії клубу. В мене немає можливостей, як в деяких власників українських клубів, але я це робив. Бо я люблю футбол, більше за гроші. Але ми не знаємо яким буде наступний чемпіонат? Скільки в ньому буде команд?", - каже Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з поста головного тренера команди було звільнено Олега Блохіна. Це сталося після поразки столичної команди від донецького "Шахтаря" - 0:2. В.о. головного тренера "Динамо" призначено Сергія Реброва.