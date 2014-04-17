Сергій Ребров буде в.о. головного тренера "Динамо" до кінця сезону

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Зокрема, в повідомленні наголошується: "Згідно рішення президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса виконуючим обов'язки головного тренера до кінця поточного сезону призначений Сергій Ребров. Сергій Федоров та Михайло Михайлов також залишаються в тренерському штабі команди".

Як повідомляв УНІАН, напередодні пост головного тренера команди покинув Олег Блохін. Це сталося після того, як в матчі 19-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" поступилося "Шахтарю" з рахунком 0:2.