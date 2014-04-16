"Шахтар" обіграв "Динамо" у матчі Прем'єр-ліги

Донецький "Шахтар" виграв у центральному матчі 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги в гостях у київського "Динамо" - 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля матчу була вирішена в першому таймі.

При приблизно рівній кількості моментів гості показали більш високу виконавську майстерність. Обидва голи забив бразильський легіонер "Шахтаря" Луїс Адріано.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, по якій можна простежити за ходом боротьби.

Таким чином, "Шахтар" наздогнав за кількістю набраних очок "Дніпро" - по 50, але дніпропетровці залишаються потенційними лідерами, тому що провели на одну гру менше.

Як повідомляв УНІАН, раніше в 19-му турі "Дніпро" розгромив "Волинь" - 5:1, донецький "Металург" обіграв "Чорноморець" - 3:2, запорізький "Металург" програв "Говерлі" - 0:1, а "Карпати" програли "Іллічівцю" - 0:1.