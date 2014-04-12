Штангісти Зайців і Клепацький не потрапили в призери чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Зайцев на цих змаганнях використав п'ять спроб з шести, але вага на штанзі не відповідав тій, яку піднімали лідери. У ривку він використовував спроби зі снарядом вагою 165, 170 і 173 кг, посівши 5-е місце. У поштовху він з першої спроби взяв 205 кг. і з другої - 212 кг, посівши 5-е місце і в цій вправі, але, в результаті, опинившись на підсумковому 6-му місці - 385 кг

Що стосується Клепацкого, то він використовував лише дві спроби. У ривку після вдалих підходів до штанги вагою 165 170 кг, потім він запоров спробу на 174 кг, посівши у цій вправі 9-е місце. А в поштовху так і не зміг з трьох спроб впоратися з вагою 212 кг. У підсумку, він навіть не потрапив в протокол результатів змагань, отримавши нульову оцінку.

Чемпіоном Європи в цій ваговій категорії став Андрій Деманов з Росії, показав у сумі результат 405 кг.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі срібну медаль завоювала Юлія Паратова, а бронзову - Юлія Калина і Надія Миронюк.

Чемпіонат Європи в Ізраїлі завершиться сьогодні ввечері змаганнями у суперважкій ваговій категорії у жінок (+ 75 кг) і чоловіків (+ 105 кг).