Штангісти Зайців і Клепацький не потрапили в призери чемпіонату Європи
У Тель-Авіві (Ізраїль) завершилися змагання Чемпіонату Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 105 кг. де українці Роман Зайцев та Сергій Клепацький не зуміли потрапити на п'єдестал пошани.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Зайцев на цих змаганнях використав п'ять спроб з шести, але вага на штанзі не відповідав тій, яку піднімали лідери. У ривку він використовував спроби зі снарядом вагою 165, 170 і 173 кг, посівши 5-е місце. У поштовху він з першої спроби взяв 205 кг. і з другої - 212 кг, посівши 5-е місце і в цій вправі, але, в результаті, опинившись на підсумковому 6-му місці - 385 кг
Що стосується Клепацкого, то він використовував лише дві спроби. У ривку після вдалих підходів до штанги вагою 165 170 кг, потім він запоров спробу на 174 кг, посівши у цій вправі 9-е місце. А в поштовху так і не зміг з трьох спроб впоратися з вагою 212 кг. У підсумку, він навіть не потрапив в протокол результатів змагань, отримавши нульову оцінку.
Чемпіоном Європи в цій ваговій категорії став Андрій Деманов з Росії, показав у сумі результат 405 кг.
Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі срібну медаль завоювала Юлія Паратова, а бронзову - Юлія Калина і Надія Миронюк.
Чемпіонат Європи в Ізраїлі завершиться сьогодні ввечері змаганнями у суперважкій ваговій категорії у жінок (+ 75 кг) і чоловіків (+ 105 кг).