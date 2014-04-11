Штангіст Чернишов не зміг потрапити на п'єдестал чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець використав тільки дві спроби з шести. У ривку він підняв штангу вагою 165 кг, не використавши дві наступні спроби вагою 170 кг У поштовху Чернишов не використовував дві спроби зі штангою вагою 185 кг, піднявши снаряд лише в останній третій спробі. У підсумку він посів восьме місце з загальним результатом 350 кг., пропустивши вперед окрім всіх суперників з групи найсильніших ще двох атлетів з групи В.

Чемпіоном Європи в цій ваговій категорії став Адріан Зелінські з Польщі, який набрав у сумі 390 кг.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі срібну медаль завоювала Юлія Паратова, а бронзову - Юлія Калина і Надія Миронюк.

Чемпіонат Європи в Ізраїлі триватиме до 12 квітня.