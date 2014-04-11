Збірна України з гандболу зіграє у відборі до Євро-2016 з Росією
13:48, 11 квітня 2014Спорт
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Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по чемпіонату Європи-2016, фінальна частина якого відбудеться в Польщі.
Чемпіонат Європи з гандболоу-2016 / eurohandball.com
Як повідомляє прес-служба Європейської гандбольної федерації, церемонія жеребкування відбіркового циклу відбулася у Варшаві.
Українська команда потрапила до групи 5, де її опонентами будуть збірні Росії, Португалії та Угорщини.
Згідно з регламентом змагань, українцям необхідно потрапити в двійку кращих команд квартету.
Чоловіча збірна України з гандболу раніше шість разів брала участь у фінальних турнірах гандбольного Євро, але жодного разу не потрапляла у число призерів змагань. Останній раз команда брала участь у чемпіонаті Європи в 2010 році. Також команда одного разу брала участь у чемпіонаті світу, що відбувся в 2001 році.
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