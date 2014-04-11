Збірна України з гандболу зіграє у відборі до Євро-2016 з Росією

Як повідомляє прес-служба Європейської гандбольної федерації, церемонія жеребкування відбіркового циклу відбулася у Варшаві.

Українська команда потрапила до групи 5, де її опонентами будуть збірні Росії, Португалії та Угорщини.

Згідно з регламентом змагань, українцям необхідно потрапити в двійку кращих команд квартету.

Чоловіча збірна України з гандболу раніше шість разів брала участь у фінальних турнірах гандбольного Євро, але жодного разу не потрапляла у число призерів змагань. Останній раз команда брала участь у чемпіонаті Європи в 2010 році. Також команда одного разу брала участь у чемпіонаті світу, що відбувся в 2001 році.