Збірна України піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Поліпшити свій рейтинг українській команді, а також трьом її сусідам по таблиці - Франції, Росії та Мексиці - вдалося завдяки падінню збірної Хорватії з 16-го на 20-е місце. На даний момент у збірної України 913 пунктів.

Не обійшлося без змін і в стані лідерів, де збірна Аргентини опустилася з 3-го на 6-е місце. Цим скористалися команди Португалії (3), Колумбії (4) і Уругваю (5). Лідирують у таблиці, як і раніше команди Іспанії та Німеччини.

Зазначимо, що рейтинг збірної України найближчим часом може істотно знизитися. Згідно з офіційними планами команди до старту відбірного турніру Євро-2016 (вересень 2014 року) у команди не заплановано жодної товариської гри. На чемпіонат світу-2014, ігри якого пройдуть в Бразилії, команда також не потрапила і набрати там бали в рейтинг не зможе.