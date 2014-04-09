Українка Миронюк завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом змагань Миронюк зуміла використати лише 3 спроби з 6, але, не дивлячись на це, зайняла третє місце і у ривку, і в поштовху, і в сумі двоборства.

У ривку вона з першої спроби підняла штангу вагою в 98 кг, але потім лише з другої втримала вагу 104 кг. У поштовху українка витратила всі три спроби на штангу вагою 123 кг. Миронюк ризикувала взагалі залишитися без нагороди європейської першості, але в останньому підході зуміла зафіксувати вагу і зайняти 3-е місце.

Чемпіонкою Європи у цій категорії стала Діна Сазановєц з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі срібну медаль завоювала Юлія Паратова, а бронзову - Юлія Калина.