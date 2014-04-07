Тренер Кличка вважає, що є суперники і краще ніж Леапаї
13:35, 07 квітня 2014Спорт
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Другий тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир поділився своєю думкою про майбутнього суперника українського боксера - австралійського суперважковаговика Алекса Леапаї, заявивши, що "є суперники і краще, ніж Леапаї".
Кличко і Леапаї / wbaonline.com
Про це повідомляє boxingnews.com.ua з посиланням на інтерв'ю тренера BaylorIC TV.
Зокрема, Башир заявив: "Я тренер, але, крім цього, я ще й фан боксу. Так от, як вболівальнику, мені цей бій не подобається, він мене не «заводить». На мою думку, є суперники і краще, ніж Леапаї, але Володимир зобов'язаний битися з ним, як з офіційним претендентом. Шанси на перемогу у Алекса Леапаї є, як і у будь-якого боксера, але вони дуже маленькі. Він занадто низькорослий, дуже м'язистий, занадто повільний, дуже передбачуваний».
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї має відбутися 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина).
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