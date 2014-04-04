Артем Смірнов приніс збірній України друге очко в матчем Кубка Девіса зі шведами

Як повідомляє кореспондент УНІАН, загальний рахунок матчу став 2:0 на користь збірної України.

На відміну від першого поєдинку матчу, в якому Сергій Стаховський ледь не втратив перемогу у грі з Йоханом Брюнстремом, вигравши у п'ятій партії з рахунком 13:11, в цій грі українець мав повну перевагу. Щоправда, Смірнов займає 289-е місце в світовому рейтингу, а Ерікссон - 378-е. І українець лише підтвердив свій високий рівень.

Смірнову знадобилось трохи більше години, щоб довести справу до перемоги в трьох сетах- 6:4, 6:1, 6:2.

У суботу свій матч проведуть пари, де Сергій Бубка і Денис Молчанов зіграють проти досвідченого дуету Роберт Ліндстедт і Йохан Брюнстрем.

Як повідомляв УНІАН, переможець матчу Україна - Швеція восени зіграє у плей-офф за право виступити в сезоні-2015 в Світовій групі, кампанії 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.

У сезоні-2013 команди України та Швеції зустрічалися на цій же стадії змагань в Дніпропетровську і тоді українці здобули перемогу у впертій боротьбі з рахунком 3:2. Щоправда, тоді у складі української команди були обидва лідери - Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. Зараз же Долгополов у складі відсутній. У плей-офф-2013 за право зіграти у Світовій групі українці програли команді Іспанії на чолі з зірками світового тенісу Рафаелем Надалем і Фернандо Вердаско - 0:5