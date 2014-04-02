Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 16 квітня

Про це повідомляє прес-служба ПЛ.

Зокрема, в повідомленні зазначається: "Дирекція ПЛ затвердила дати проведення і час початку матчів 19-го туру Чемпіонату України сезону 2013/2014 рр. Згідно з розкладом туру матч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" 16 квітня о 20.00".

Як повідомляв УНІАН, матч 19-го туру ПЛ "Динамо" - "Шахтар" мав відбутися 1 березня. Проте, початок весняної частини чемпіонату України було відкладено з міркувань безпеки. Пізніше Дирекція ПЛ прийняла рішення відновити турнір з 21-го туру, а матчі 19 і 20 турів провести пізніше.