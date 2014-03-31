"Українські отамани" програли "Команді Росії" у чвертьфіналі WSB

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший з двох матчів команд. Матч-відповідь відбудеться в Донецьку.

У першому бою, де зійшлися досвідчений росіянин Давід Айрапетян і легіонер української команди Хасанбой Дусматов, сталася міні-сенсація. Представник української команди впевнено вів бій і за рішенням двох з трьох арбітрів начисто виграв - 50:45, в той час як третій рефері присудив перемогу росіянину з мінімальною перевагою - 48:47. У підсумку, була зафіксована перемога українця роздільним рішенням суддів - 0:1.

Але, надалі, господарі рингу стали перегравати команду-суперника. Володимир Нікітін одноголосним рішенням суддів виграв у Миколи Буценко, так само одноголосним рішенням Раджаб Бутаєв переміг Дениса Берінчика, а Артем Чеботарьов - Дмитра Митрофанова. При цьому в двох останніх випадках росіяни здобули перемогу з мінімальною перевагою. Так, в абсолютно рівному бою Чеботарьов - Митрофанов, на користь росіянина зіграло тільки те, що він має перевагу в зрості та довжині рук.

У п'ятому заключному бою матчу зійшлися росіянин Євген Тищенко і ще один легіонер "отаманів" Сергій Корнєєв з Білорусі. Тут росіянин мав велику перевагу на початку бою і втримав її в подальшому - перемога одноголосним рішенням суддів.

В підсумку, росіяни перемогли з рахунком 4:1.

У матчі-відповіді В Донецьку "отаманів" влаштує перемога з рахунком 5:0. При рахунку 4:1 буде проведено додатковий бій. А в разі перемоги українців 3:2, або перемоги росіян з будь-яким рахунком у півфінал WSB вийде команда Росії.