Помер Боббі Фішер

17 січня в Рейк`явіку помер колишній чемпіон світу з шахів Роберт (Боббі) Фішер. Американця, якому 9 березня виповнилося б 65 років, багато експертів вважають одним з кращих шахістів в історії. Про причину смерті Фішера, який жив в Ісландії з 2005-го року, не повідомляється.

У 14 років він став наймолодшим чемпіоном в історії США. У 15 з половиною років - наймолодшим гросмейстером в історії шахів і залишив школу, щоб цілком присвятити себе улюбленій грі. У 1972 році Бобі Фішер став першим американським шахістом, якому вдалося виграти титул чемпіона світу. Гросмейстер відібрав це звання у представника СРСР Бориса Спаського, причому той матч досі вважається одним з найцікавіших в історії шахів.

З юних років він також відомий неординарними, часто скандальними вчинками і публічними заявами.

Вирізнявся надзвичайною працездатністю, фанатичною відданістю шахам, енциклопедичністю знань у галузі шахової теорії. Фішер встигав стежити не тільки за змаганнями серед чоловіків, він вивчав і партії з жіночих турнірів, щоб і там знайти «свіжу» ідею. Читав спеціальну літературу російською, сербською, іспанською, німецькою мовами і завжди проявляв в змаганнях повну обізнаність у всіх стадіях шахової партії.

У середовищі шахістів Фішера поважали за видатні успіхи і засуджували за екстравагантність. Коментатори відзначали, що Фішер, вимагаючи ідеальних умов і підвищення гонорарів, багато зробив для поліпшення турнірного побуту і добробуту провідних шахістів. Сам Фішер казав: "Я доб`юся того, щоб до шахів ставилися з не меншою пошаною, ніж до боксу".

1975 року Фішер відмовився захищати чемпіонський титул, пояснивши своє рішення тим, що Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) не виконала всіх поставлених ним умов. У квітні 1975 року новим чемпіоном світу оголосили Анатолія Карпова.

1992 року після матчу, що відбувся на території Югославії, держдепартамент США звинуватив Фішера в порушенні міжнародного бойкоту Югославії та ухиленні від сплати податків. За першим пунктом йому загрожувало до 10 років в`язниці, за другим — штраф у 250 тисяч доларів. Тому Фішер більш не повернувся в США. Деякий час він жив в Угорщині, потім в Японії, публічно роблячи антиамериканські заяви.

У вересні 2001 року через кілька годин після терористичних атак на США (11 вересня) Фішер дав інтерв`ю філіппінській радіостанції, назвавши повідомлення про теракти "чудовою новиною". Шахіст відзначив також, що якщо США не змінять свою зовнішню політику, то вони "повинні бути знищені". Фішер був позбавлений американського громадянства, відсидів у японській тюрмі для нелегальних мігрантів, а 2005-го року Ісландія надала йому політичний притулок

За матеріалами Ленты.ру та Вікіпедії.