Оприлюднено склад жіночої збірної України на чемпіонат Європи з боротьби

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві молоді й спорту України.

До складу команди увійшли вісім спортсменок: Наталія Пульковска (вагова категорія - 48 кг), Лілія Горішня (53 кг), Ірина Гусяк (55 кг), Ганна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Аліна Махиня (69 кг) і Катерина Бурмістрова (75 кг).

Чемпіонат Європи відбудеться у Фінляндії з 1 по 6 квітня.