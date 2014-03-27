Оприлюднено склад жіночої збірної України на чемпіонат Європи з боротьби
15:08, 27 березня 2014Спорт
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Тренерська рада Федерації боротьби України оголосила склад на Чемпіонат Європи.
wrestlingua.com
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві молоді й спорту України.
До складу команди увійшли вісім спортсменок: Наталія Пульковска (вагова категорія - 48 кг), Лілія Горішня (53 кг), Ірина Гусяк (55 кг), Ганна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Аліна Махиня (69 кг) і Катерина Бурмістрова (75 кг).
Чемпіонат Європи відбудеться у Фінляндії з 1 по 6 квітня.
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