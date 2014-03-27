УЄФА прийняв резолюцію про боротьбу з договірними матчами

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Резолюцію представив другий віце-голова Юридичного комітету УЄФА Александер Чеферін. Вона спрямована на боротьбу з договірними матчами та корупцією і зачіпає п'ять тем: освіта, регламент, оповіщення про інциденти, правозастосування та жорсткі санкції.

"Ми просимо національні асоціації рухатися одним курсом з УЄФА і при нашій повній підтримці боротися з цим пороком, який серйозно загрожує самій душі футболу", - закликав Президент УЄФА Мішель Платіні.

УЄФА нещодавно вніс в дисциплінарний регламент поправки, що дозволяють посилити боротьбу з договірними матчами. Тепер, коли справа стосується договірних матчів, хабарництва та/або корупції, фактор терміну давності більше не враховується. Крім того, регламент дозволяє УЄФА застосовувати жорсткі санкції у рамках політики нульової терпимості по відношенню до подібних явищ. Поправки в тому числі відповідають взятому УЄФА курсу на співпрацю з органами поліції по всій Європі.