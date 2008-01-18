Читачі сайту УЄФА назвали Команду року-2007

Оголошено склад Команди року-2007 за версією читачів uefa.com. Найбільше представництво в ній отримав переможець Ліги чемпіонів УЄФА "Мілан".

В рамках вибору Команди року 277985 індивідуальних користувачів uefa.com залишили більше 3,75 мільйонів голосів. До символічної збірної потрапили всього двоє людей з торішнього складу, а також п`ятеро новачків. "Мілан" представляють три футболісти: центральний захисник Алессандро Неста, лівий хав Кларенс Зеєдорф і атакуючий півзахисник Кака. Неста потрапляв у Команду року в 2002, 2003 і 2004, а Зеєдорф склав йому компанію в 2002-му. Кака потрапив у Команду року удруге поспіль і, одержавши 220333 голоси, став найпопулярнішим гравцем у минулому голосуванні.

Місце в складі з минулого року зберіг і Стівен Джеррард, вибраний утретє. Він виявився єдиним представником "Ліверпуля", який у фіналі Ліги чемпіонів поступився "Мілану". Зате в цілому англійські клуби делегували в Команду року багато гучних імен. Це Джон Террі, який обирався в 2005-му, і новачок команди Дідьє Дрогба з "Челсі", а також Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед". Португалець вже був у складі Команди року в 2004 році. Кращим тренером нарешті став його наставник сер Алекс Фергюсон, який вдев`яте привів "МЮ" до золота чемпіонату Англії. Вперше до складу потрапили голкіпер "Реала" Ікер Касільяс, правий захисник "Севільі" Даніел Алвес, лівий захисник "Барселони" Ерік Абідаль і форвард "Інтернаціонале" Златан Ібрагімович.

Команда року-2007 Ікер Касільяс ("Реал")

Даніел Алвес ("Севілья")

Алессандро Неста ("Мілан")

Джон Террі ("Челсі")

Ерік Абідаль ("Барселона")

Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед")

Стівен Джеррард ("Ліверпуль")

Кака ("Мілан")

Кларенс Зеєдорф ("Мілан")

Тренер: сер Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед")