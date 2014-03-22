Юнацький Євробаскет-2014 в Україні не відбудеться

Про це повідомляється в офіційному релізі Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.

Юнацький Євробаскет перенесено у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіоні. Ключовим фактором стали численні побоювання батьків 18-річних гравців, яким належало б їхати в Україну.

Разом з тим, члени ФІБА-Європа з розумінням поставилися до тимчасових труднощів України в підготовці до Євробаскету-2015. Вислухавши чергову доповідь представників України про ході підготовки до змагань, європейські функціонери не стали приймати категоричних рішень. У найближчі дні в Україну приїде спеціальна комісія, а наступне засідання з цього питання відбудеться у Мюнхені (Німеччина) 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет повинен відбутися в 6 містах України у вересні 2015 року.