"Металіст" попросив Прем'єр-лігу перенести гостьову гру з "Севастополем" на нейтральне поле

Про це повідомляється на сторінці клубу в соціальній мережі "В контакте".

Зокрема, у повідомленні йдеться: "Керівництвом «Металіста» було направлено офіційний лист в Дирекцію Прем'єр-ліги з проханням розглянути питання про перенесення матчу на нейтральне поле у зв'язку з тим, що безпеку харківської делегації ніхто не гарантував. Сьогодні ввечері команді вже необхідно буде виїжджати на поїзді в Крим, але ніякої відповіді з Прем'єр-ліги досі не було, хоча в кулуарах багато говорять про те, що особисто президент ПЛ Данилов спілкувався як з журналістами, так і з представниками харківського клубу і підтвердив факт підготовки документів для перенесення матчу. У самому ж «Металісті» не хочуть наражати на небезпеку життя і здоров'я футболістів, персоналу і вболівальників".

Нагадаємо, вчора ведучий програми «ПРО футбол» (телеканал 2+2) Ігор Циганик розповів, що у Прем'єр-лізі розглядають можливість перенесення матчу на нейтральне поле, але офіційна інформація досі відсутня.

Як повідомляв УНІАН, раніше з ініціативи ФК "Таврія" (Симефрополь) був перенесений з Сімферополя до Києва матч 21-го туру Прем'єр-ліги "Таврія" - "Динамо", який відбувся на столичному НСК "Олімпійський". У свою чергу, керівництво "Севастополя" напередодні запевнило футбольну громадськість у тому, що перенесення матчу "Севастополь" - "Металіст" не планується і клуб готовий дати всі гарантії безпеки і провести матч на своєму стадіоні на належному рівні.