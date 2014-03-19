Російський футбольний союз проведе консультації з ФІФА та УЄФА щодо кримських клубів
18:05, 19 березня 2014Спорт
0
Російський футбольний союз проведе консультації з Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) і Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо майбутнього кримських клубів.
РФС / rfs.ru
Про це повідомляється в офіційному релізі РФС.
Зокрема, в релізі йдеться: "У світлі прийнятих державними органами Російської Федерації рішень щодо Криму і Севастополя Російський футбольний союз повідомляє, що у своїх діях буде керуватись даними рішеннями, а також проводити консультації та координувати роботу з ФІФА, УЄФА, іншими футбольними організаціями та зацікавленими сторонами".
Як повідомляв УНІАН, раніше представники української Прем'єр-ліги "Таврія" (Сімферополь) та "Севастополь" висловлювали своє бажання перейти в чемпіонат Росії і стати учасниками вищого дивізіону першості - російської Прем'єр-ліги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter