Російський футбольний союз проведе консультації з ФІФА та УЄФА щодо кримських клубів

Про це повідомляється в офіційному релізі РФС.

Зокрема, в релізі йдеться: "У світлі прийнятих державними органами Російської Федерації рішень щодо Криму і Севастополя Російський футбольний союз повідомляє, що у своїх діях буде керуватись даними рішеннями, а також проводити консультації та координувати роботу з ФІФА, УЄФА, іншими футбольними організаціями та зацікавленими сторонами".

Як повідомляв УНІАН, раніше представники української Прем'єр-ліги "Таврія" (Сімферополь) та "Севастополь" висловлювали своє бажання перейти в чемпіонат Росії і стати учасниками вищого дивізіону першості - російської Прем'єр-ліги.