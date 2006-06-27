Рецепт перемоги над італійцями: футболістам - розслабитися, Блохіну - вийти

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що національна збірна України з футболу може перемогти збірну Італії на Чемпіонаті світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я особисто вірю, що наші мають реальний шанс – я дав би 60% за те, що наші переможуть», - сказав А.ГРИЦЕНКО. На його думку, українська збірна розкута, оскільки вона вже виконала перше і навіть друге завдання головного тренера Олега БЛОХІНА. Міністр вважає, що українські футболісти вже не мають зобов’язань. «Я преферансист і знаю, що коли сідаєш і хочеш виграти, ніколи не виграєш, а коли розслабляєшся, то добре граєш і карта йде, і все лягає», - зазначив А.ГРИЦЕНКО. Він підкреслив, що О.БЛОХІН показав, що він фартовий. «Він пішов у роздягальню, коли били наші – і наші забили. Хай він виходить в такі складні хвилини, і все буде нормально», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в Кельні українці перемогли команду Швейцарії у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0, вийшовши у чвертьфіналу Чемпіонату світу.

Наступний матч України зі збірною Італії відбудеться 30 червня.