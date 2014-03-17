УЄФА і ФІФА можуть запровадити санкції щодо Росії через окупацію Криму

Попри те, що світова та європейська футбольні асоціації є повністю незалежними, європейські політики не дозволять їм продовжувати політику "футбол - це просто бізнес", коли одна країна зазіхає на територіальну цілісність України, гарантовану Росією та США, передає Футбол 24 з посиланням на британський The Telegraph.

Також розглядають можливість серйозного тиску на УЄФА та клуби західної Європи, які мають тісний фінансовий зв'язок з Росією. Зокрема, мова про німецький "Шальке", титульним спонсором якого є кампанія "Газпром". Також під пильною увагою "Зеніт" і "Челсі".Читайте такожСША ввели санкції проти російських чиновників

Уболівальники "кобальтових" готові навіть просити клубних босів клубу розірвати угоду з російським газовим монополістом. Однак не варто забувати про те, що "Газпром" є спонсором Ліги чемпіонів УЄФА (найдорожчого клубного турніру Європи), а недавно почав співпрацю також з ФІФА.

Як би там не було, Європарламент вимагав, щоб на матч 25-го туру чемпіонату Німеччини проти "Аугсбурга" футболісти "Шальке" вийшли на поле без написів на майках. Проте, пам'ятаючи про вкрай вигідний спонсорський контракт з росіянами, гельзенкірхенці відмовились це зробити навіть на один матч.Читайте такожЄС затвердив санкції для чиновників з України і Росії

Європейські експерти вважають, що цей момент тиску може бути лише початком у низці дій для запобігання військової ескалації з боку Росії та примушення Путіна до переговорів та компромісів.